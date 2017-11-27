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Buradasınız : » » 2 bin 904 kez girdiği ByLock'u inkar etti

2 bin 904 kez girdiği ByLock'u inkar etti

FETÖ davasında yargılanan eski Yargıtay üyesi Kütük, iki telefon hattında toplam 2 bin 904 kez ByLock kullandığı yönündeki tespitleri kabul etmedi.

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2 bin 904 kez girdiği ByLocku inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevinden ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Ali Kütük, hakim karşısına çıktı.

Yargıtay'ın tazminat davalarına bakan 4. Hukuk Dairesi üyesiyken Yargıtay 1. Hukuk Dairesinde görevlendirilen Kütük, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilerek, tutuklanmıştı.

Kütük, ByLock kullandığı iddiasını reddederek, hiçbir şekilde ByLock üzerinden haberleşme yapmadığını öne sürdü. Ahmet Kütük, ByLock'a ilişkin delilin MİT tarafından hukuka aykırı şekilde elde edildiğini savunarak, bu konuda bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, Kütük'e ByLock tespit tutanaklarında üzerine kayıtlı bir hat ile 852 kez, diğer hat ile 2 bin 52 kez programa giriş yaptığının belirlendiğini söyleyerek, bu konudaki savunmasını sordu.

Kütük, telefon numaralarının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak ByLock kullanmadığı iddiasını yineledi.

"manolya19" ve "ak19" isimleriyle giriş yapmış

ByLock yazışmalarında programın grup sorumlusu olarak Bank Asya'ya para yatırılması için aktif rol üstlendiği ve bunun için talimat verdiği, programa "manolya19" ve "ak19" kullanıcı adıyla giriş yaptığı şeklindeki tespitlerin hatırlatılması üzerine Kütük, bu suçlamaları da reddetti. Kütük, "ByLock'ta hiçbir şekilde kimseyle mesajlaşmam yoktur." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 15 Ocak 2018'e bırakılmasına karar verildi. 

Kaynak:AA

Etiketler: bylock, fetö, PDY, ali kütük
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