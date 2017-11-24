  • 24 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.941
    EURO 4.706
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.184
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı

2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2 bin 501 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı

Hakim ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi'nce tamamlanan ağustos ayı terfi çalışmalarına ilişkin sonuçlar kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adli ve idari yargıda toplam 2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı.

Etiketler: Hakimler ve Savcılar Kurulu, atama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER