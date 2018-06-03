2 bin 500 gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografili destek

Kocaeli Karamürsel sahilinde düzenlenen sahur programında 2 bin 500 genç, kurulan masalarla oluşturulan "Dünyaya İnat R.T.E" yazılı koreografide yemek yedi.
Işıklandırılan masalarla verilen destek mesajı, havadan görünümüyle ilginç kareler oluşturdu.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, öncelikle davetlerine katılan gençlere teşekkür ederek, hazırladıkları koreografinin 24 Haziran seçimlerindeki yoğun tempoya doping olmasını diledi.
Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Hayrettin Deniz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz katıldı.
Kaynak: AA