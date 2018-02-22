2 bin 432 kez girdiği belirlenen ByLock'u inkar etti

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bilal Bozkuş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığa ByLock tespit ve değerlendirme tutanağından programa 2 bin 432 kez giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Sanık Bozkuş ise ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek, tahliye ve baraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Bozkuş'un mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA