Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacı taşıyan kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için güvenlik birimlerince ülke genelinde 9 Aralık 2016, 28 Ocak ve 10 Şubat 2017 tarihlerinde "huzur" operasyonları düzenlendi.

Bakan Soylu son operasyonu bizzat yönetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla gerçekleştirilen operasyonların ilk ikisi sadece polis tarafından düzenlenirken, son operasyona polisin yanı sıra jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de katıldı. Bakan Soylu, son operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Daire Başkanlığındaki "komuta kontrol merkezi"ne gelerek bizzat yönetti.

2 bin 289 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde gerçekleştirilen ve "Huzur Türkiye" adı verilen operasyonlarda, 171 bin 291 personel görev aldı. Ekiplere, 36 helikopter havadan, 100 yüzer vasıta denizden destek verdi. Kontrollerde, 756 kez dedektör köpek görevlendirildi. Denetimlerde stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde oluşturulan 25 bin 4 kontrol ve arama noktasında, 1 milyon 210 bin 580 kişi GBT (genel bilgi toplama) taramasından geçirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 bin 425 kişi yakalandı, 2 bin 289 kişi gözaltına alındı.