2 bin 250 medya kuruluşu seçim sonuçlarını AA'dan öğrendi

Uluslararası bir haber kuruluşu olan Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını sandık başından anlık olarak dağıtabilmek için gerekli sistem ve yazılım altyapısını günler öncesinden hazır hale getirdi.

Seçim sitesi için yapılan yazılım günlerce testten geçti

24 Haziran'da seçim sonuçlarını yayımlayacak televizyon kanalları ve web sitelerinin kendi yazılım ve sistemlerini test edebilmeleri için seçim gününe kadar AA tarafından birden çok sanal test yapıldı.

Bu testler sırasında cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler için random test sonuç verileri üretildi ve bu sonuçlar abonelere gönderilerek AA ile abone arasındaki veri iletimi ve abone yazılımlarının sağlıklı çalışıp çalışmadığı test edildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırma saatine kadar AA'nın verdiği sonuçlar, bilgilendirme amaçlı olarak ambargolu şekilde abonelerine servis edildi.

Seçim sonuçları 13 dilde servis edildi

Ambargonun kalkmasının ardından AA, dünya genelindeki 2 bin 250 medya kuruluşu abonesine, Türkçenin yanı sıra 12 dilde yaptığı yayımlarla da ulaştı.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Rusça, Kurmanci, Soranice, Farsça, Fransızca, Arnavutça, Makedonca, Endonezce ve İspanyolca dillerinde seçim sonuçlarını ve haberlerini servis etti.

Dünya medyası da Türkiye'de izlediği seçimlerde AA'yı haberlerinde kaynak gösterdi.

150 farklı mecraya anlık seçim verileri sağlandı

AA seçimi, sandık başından sonuçlarla kamuoyuna aktararak medyanın ana içerik sağlayıcısı oldu.

81 ilde görev alan profesyonel ekibiyle son dakika bilgilerini flaş haber olarak yayımlayan AA, kısa süre içinde kesin olmayan sonuçları aboneleriyle paylaşarak 2014'ten bu yana yapılan tüm seçimlerde yakaladığı başarıyı sürdürdü.

AA Seçim Data paketine abone olan ulusal medya, yerel medya ve yabancı medyanın yer aldığı 150 farklı mecraya da anlık seçim verileri sağlandı.

Farklı medya kuruluşları için farklı çözümler sunan AA, sandık başından seçim verisi, TV ekranları için özel arayüz, websiteleri için online harita arayüzü ve aday veritabanından oluşan kapsamlı bir paket hazırladı.

Sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmak için profesyonel bir ekiple çalışan AA, sandık başından alınan sonuçları abonelerine iletti.

Seçim sonuçlarını en hızlı şekilde aktarmak için veri sağlayıcılarda güçlendirme yapan ve yurt çapında muhabir ağını kuran AA, sonuçları ayrıca harita ve grafikler eşliğinde "secim.aa.com.tr" internet adresinden duyurdu.

Adayların fotoğraflı öz geçmişlerinin yer aldığı "aday veri tabanı" hazırlayan AA, sonuçlar kesinleştikçe aday veri tabanından kazanan isimleri yayına verdi. AA, böylece abonelerine, milletvekillerinin fotoğraflı öz geçmişlerine de ulaşmayı sağlayacak altyapıyı sundu.

Güçlü altyapı siber saldırılara geçit vermedi

Seçim günü AA, tüm uygulamalarına yönelik son yılların en büyük siber saldırılarına da maruz kaldı.

AA Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka, "Bu saldırılar seçimden birkaç gün önce Ajans'ın abonelerine gönderdiği test verileri bahane edilerek özellikle sosyal medya üzerinden Anadolu Ajansı'nın hedef gösterilmesinden sonra çok fazla artmıştır" bilgisini verdi.

Şıvka, seçim günü bazı siyasiler tarafından AA'yı hedef alan haksız ithamların ardından bu saldırıların artarak devam ettiğini belirterek, "Tüm bu saldırılara rağmen alınan önlemler ve yedekli altyapısı sayesinde Anadolu Ajansı'nın hem seçim sistemleri hem de diğer uygulamaları hiçbir kesintiye uğramadan çalışmaya devam etmiştir. Sandık sonuç verileri anlık olarak abonelerle paylaşılmıştır" dedi.

YSK, AA'nın sonuçlarını tescilledi

YSK'nin açıkladığı kesin olmayan sonuçlar da AA'nın kamuoyuna aktardığı sonuçların doğruluğunu tescilledi. AA, YSK'nin açıkladığı verilerle birebir örtüşen sonuçlarıyla, yüzde 100 doğruluk oranını yakaladı.

Hemen her seçim ve referandumda ortaya atılan "AA'nın manipülasyon yaptığı" iddiaları, YSK'nin açıkladığı sonuçlarla çürütülmüş oldu.

Kaynak: AA