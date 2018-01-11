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Buradasınız : » » 2 asker daha FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu

2 asker daha FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu

Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olmasının ardından iki muvazzaf subay daha Emniyet'e giderek teslim oldu.

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2 asker daha FETÖcüyüm diyerek teslim oldu

Ankara'da görevde olan bir subay ve bir astsubay daha etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olmasının ardından iki muvazzaf subay daha FETÖ üyesiyim diyerek Emniyet'e gitti ve teslim oldu.

“FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olan yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

İtirafçı yüzbaşı Burak Akın: Firar edenler sürekli benimle irtibat kurmaya çalıştı

Dün de itirafçı olmak isteyen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir binbaşı ve bir yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise 2 yarbay teslim olmuştu.

Böylece Akın'dan sonra teslim olan FETÖ'cü muvazzaf sayısı 6'ya yükseldi.

Muvazzaf subayların işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: PDY, fetö, burak akın
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