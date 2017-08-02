2 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Yüksek Askeri Şura toplanıyor

- Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura üyelerine yemek verecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı ziyaret edecek.

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bazı yol ve köprü inşaatları ile Akçakoca Liman alanında incelemelerde bulunacak.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Trakya Tarım Bölge Değerlendirme Toplantısı ile Trakya Tarım Fuarı'nın açılışına katılacak.

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Muhabirleri Derneği 9. Altın Kalem Ödül Töreni'ne katılacak. Tüfenkci, Edirne Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ile sınır kapılarını ziyaret edecek, meslek odası başkanlarıyla istişare toplantısında buluşacak.

5- TÜİK, 2016 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Vefat eden yazar ve çevirmen Ahmet Cemal'in cenazesi, ikindi vakti Moda Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Sincan'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

- Medipol Başakşehir, Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak

2- Fenerbahçe-Sturm Graz, UEFA Avrupa Lig maçına doğru...

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Sturm Graz Teknik Direktörü Franco Foda, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Strum Graz ve Fenerbahçe son çalışmalarını yapacak.