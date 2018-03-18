1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı

Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisi arasına yapılacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de açılacağını müjdeledi.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü

Asya ve Avrupa arasındaki altıncı bağlantı olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını kazanacak.

Marmara'nın 5. asma köprüsü

Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek.

Kule yüksekliği 318 metre olacak

1915 Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğunun 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4608 metre olması öngörülüyor.

Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında olacak. Kule yüksekliği ise yaklaşık 318 metre. Dev köprünün tabliyesinin yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olması öngörülüyor.

Tabliyenin her iki tarafına bakım onarım maksadıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. 325 kilometreye düşecek Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolunu da içerisine alacak mega proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt, 33 üst geçit köprüsü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol tesisi, 2 bakım işletme merkezi ve 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi İstanbul'u Çanakkale'ye ve Kuzey Ege'ye bağlayacak.

Rüzgar testini başarıyla geçmişti

1915 Çanakkale Köprüsü için Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da rüzgar testi yapılmıştı. Kopenhag’da bulunan Force Technology Test Laboratuvarı’nda köprüye rüzgar verilmişti.

Buradaki testlerde köprü, saatte 288 kilometrelik rüzgara kadar direnç göstererek, testi başarıyla geçmişti. Çanakkale’de bugüne kadar gerçekleşen en yüksek hızlı rüzgar, saatte 130 kilometre olarak kaydedilmişti.

6 şeritten oluşacak

İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığı ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'ü taçlandırmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi.

Köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere 6 şeritten oluşacak.

Köprü, yap-işlet-devlet modeliyle "Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından inşa edilecek.

Kaynak: TRT Haber