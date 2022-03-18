  • 06 MAYIS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.235
    EURO 5.061
  • BIST 102599.22
    ALTIN 178.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "1915 Çanakkale Köprüsü" 18 Mart 2022'de açılacak

"1915 Çanakkale Köprüsü" 18 Mart 2022'de açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılacağını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;1915 Çanakkale Köprüsü&quot; 18 Mart 2022de açılacak

Bakan Ahmet Arslan, köprünün kuleleri arasındaki ayak açıklığının özellikle 2023 metre olarak belirlendiğini, bunun da Cumhuriyet'in 100. yıldönümünü sembolize ettiğini belirtti.

Köprünün bir diğer simgesini ise, kule yüksekliklerinin 318 metre olmasının oluşturduğunu anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Üçüncü ayın 18'i, bu da bir simge. Bu simgeyi pekiştirmek adına geçen sene 18 Mart'ta köprünün temelini attık. Bu sene 18 Mart'ta köprünün kule ayaklarının oturtulacağı kazıkları çakmaya başladık. Hem de kule ayaklarının oturacağı keson beton blokların inşaatını, sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle fiilen başlattık."

Adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil ediyor 

Arslan, köprünün gelecek yıldan itibaren fiilen kurulmaya başlanacağına işaret ederek, "Köprünün yapım sözleşmesinde bitiş tarihi 2023 görülüyor ise de yaklaşık 1,5 yıl önce bitireceğiz. Adı, ayak açıklığı, kule yüksekliği farklı simgeleri temsil eden 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak" dedi.

Bakan Arslan, uluslararası bir koridorun tamamlayıcısı konumunda olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden, tüm Türkiye'nin hatta Avrupa'dan gelip ülkenin batısına giden sürücülerin yararlanacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: ulaştırma denizcilik haberleşme bakanlığı, ahmet arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER