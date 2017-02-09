19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 muhtar ile 40 güvenlik korucusu, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Valilik, bazı muhtarlar hakkında, "Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak" ve "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından, bazı güvenlik korucuları hakkında ise bu suçların yanı sıra "Görevi ihmal"den soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 19 muhtar ile 40 güvenlik korucusu görevlerinden uzaklaştırıldı.

Muhtarların mühürlerine, güvenlik korucularının ise silahlarına el konuldu.