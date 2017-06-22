  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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19 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde polisten kaçan tır şoförü kovalamaca sonucu yakalandı.

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19 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde polisten kaçan tır şoförü kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın-Denizli karayolunda, İsa Karadağlı'nın kullandığı 42 Y 7448 plakalı tır, Kavaklı mevkisindeki trafik ışıklarında durdu.

Trafikteki diğer sürücüler, ışıklarda yaklaşık 10 dakika bekleyen tırın hareket etmemesi üzerine sürücüyü uyardıktan sonra durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Karadağlı'dan kapıyı açmasını ve evraklarını vermesini istedi. Bu esnada sürücü, tırı polis ekiplerinin üzerine doğru sürüp kaçtı.

19 kilometrelik kovalamaca

Yara almadan kurtulan polisler, çağırdıkları takviye ekiplerle tırı kovalamaya başladı.

Tır, yaklaşık 19 kilometre süren kovalamaca sonucu Şehit Emniyet Müdürü Atıf Şahin Kavşağı'nda başka bir tır ve polis ekiplerinin sıkıştırması sonucu durduruldu.

Araçtan indirilen Karadağlı'nın "Ben ne yaptım" demesi üzerine polis ekipleriyle kısa süreli tartışma yaşandı.

Gözaltına alınan sürücü, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: aydın, polis, Aydın-Denizli karayolu
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