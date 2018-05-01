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19 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Muğla merkezli 19 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4’ü tutuklandı.

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19 ilde FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 40 kişiden 7’sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Y.B, M.A, E.İ, ve F.K. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınmış, firari bir kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2’si tutuklanmıştı.

Zanlılardan 39'unun muvazzaf, 2'sinin ise subay ve astsubaylıktan ihraç edilenler olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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