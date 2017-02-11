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187 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta, bir otomobil içerisinde gizlenmiş 187 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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187 kilo esrar ele geçirildi

Elbistan ilçesinde bir otomobil içerisinde gizlenmiş 187 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu, Elbistan-Darende karayolunun Büyükyapalak Mahallesi mevkisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen araç kovalamaca sonucunda durduruldu.

Araçta ve bagajında yapılan aramada paketler halinde 187 kilogram esrar bulundu.

Otomobildeki A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı. AA

Etiketler: Kahramanmaraş, elbistan, esrar
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