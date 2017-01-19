180 bin Suriyeli kadın Türkiye'de anne oldu

Dünyada en çok sığınmacı kabul eden ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'de, 5,5 yıllık sürede 180 bin Suriyeli sığınmacı doğum yaptı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye'de geçici koruma altına alınan yaklaşık 3 milyon Suriyeliye ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, 65 Göçmen Sağlığı Birimi hizmete girdi. Göçmen sağlığı merkezlerinin sayısının artırılması kapsamında 500 yeni merkezin daha oluşturulması için çalışmalar hızlandırıldı.

Sığınmacılara sunulan sağlık hizmetleri için 8 saha hastanesi kuruldu ve tüm kamu sağlık birimlerinden ücretsiz hizmet alınmasına olanak sağlandı.

Suriyeli sığınmacılara, 29 Nisan 2011-30 Eylül 2016 tarihleri arasında 20 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verildi, yaklaşık 968 bin kişiye yatarak hizmet sunuldu, 824 bin 796 ameliyat yapıldı. Türkiye sınırları içinde 177 bin 568 Suriyeli sığınmacının doğumu gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Türkiye'ye sınırlardan 35 bin 671 yaralı girişi oldu.

Türkiye sınır dışında da şifa dağıtıyor

Bakanlık tarafından yurt içinde verilen hizmetlerin yanı sıra sınır dışındaki ihtiyaçlar doğrultusunda da kapsamlı birimler oluşturuldu.