18 Mart Şehitleri Anma Günü için tüm yurtta etkinlikler yapıldı

Zonguldak'taki Alaplı Merkez Camii'nde sabah namazında düzenlenen etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

"Çanakkale Zaferi Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası"

Ülkesini ve milletini korumak için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade eden İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, şöyle konuştu:

"Çanakkale bu milletin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu milletin imanına şahitlik etmektedir, Askerlik imanına şahitlik etmektedir, Çanakkale'de ve bütün cephelerde Malazgirt'ten bugüne kadar tüm askerlerin imanına şahitlik etmektedir. Bu öyle bir asker ki, öyle bir peygamber ordusu ki bizi evlatlarımızın yüzü gülsün, analarımız ağlamasın ve çocuklarımız yetim kalmasın diye kendi canlarından vazgeçiyorlar. Evlatlarını yetim bırakıyorlar. Analarını babalarını acılı bırakıyorlar. Bu büyük bir fedakarlık ve kahramanlıktır. Onlara her zaman dua edelim."

Namazın ve duanın ardından vatandaşlara, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin yediği gibi buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Çanakkale

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü etkinlikleri için kente gelen vatandaşlar, İskele Meydanı ve kordonda yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla düzenlenen stadyumdaki törenleri izleyen vatandaşlar daha sonra İskele Meydanı ve kordona akın etti.

Burada, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, boğazda demirli bulunan savaş gemileriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kordonda gezen vatandaşlar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 2018 Troia Yılı Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Soğuk Heykel Canlandırma Etkinliği"ne yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Hektor, Paris, Aşil ve Homeros gibi Troia'ya yön veren karakterlerin heykelleri büyük ilgi gördü.

Ankara

Şehit edilen Türk diplomatlar ve vatandaşlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törende, şehitlik anıtına çelenk bırakıldı.

İstanbul

Sancaktepe Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı'nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, vatan uğruna şehit olan tüm askerleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Erdem, Çanakkale'de millet olarak bir tarih yazdıklarını belirterek, "18 Mart'ı unutmadık, unutmayacağız. Çanakkale Deniz Zaferi, dünya tarihinde de yer alırken bizim tarihimizde de altın sayfalardan birisi. Mehmetçiğimiz, memleket için gözlerini hiç kırpmadan canlarını feda ederken, arkada bıraktıklarını da düşünmüyorlar. Önce vatan, önce bayrak, önce istiklal diyerek dini mukaddesatı adına canlarını feda ediyorlar. Ne mutlu onlara." dedi.

"Tarih şehit kanlarıyla yazılmıştır"

Çanakkale ruhunu millet olarak yaşadıklarını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Milli tarihimizi sayfa sayfa okuyup çocuklarımıza aktarmalıyız. Tarih parayla satılmaz. Tarih şehit kanlarıyla yazılmıştır. Onun için bu tarihe hizmeti bir vatan borcu olarak görüyoruz. Çanakkale'de can veren Mehmetçikler vatansız, devletsiz ve bayraksız olunmayacağına inanıyorlardı. İstiklal Harbi'nin her safhasında o askerler canlarını feda etmemiş olsalardı şu anda İstanbul'da bizler var mı olacaktık, var olsak bile esir mi olacaktık, yoksa bir başka devletin tahakkümünde mi yaşayacaktık?

Komşu ülkelerde yaşanılan dramlar ortada. Yıllardır Afganistan'da, Pakistan'da, Filistin'de, Irak'ta ve Suriye'de yaşanılanlar bize şunu söylüyor; devletine, vatanına, bayrağına, özgürlüğüne, geleceğine sahip çıkacaksın. Millet olarak bu duygularla tarih boyu bir ve beraber olduk. Çanakkale ruhunun bize vermiş olduğu çok önemli bir mesaj daha var. Ne zaman devlet ve vatanımız tehlikeye düşerse milletçe ayağa kalkıyoruz. 15 Temmuz'da da gördük bunu. Bu ruhu unutmamamız gerekiyor."

Program, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk halk müziği ve tiyatro ekibinin tiyatral gösterisi eşliğinde Çanakkale türkülerinin söylemesiyle sona erdi.

Tören sonunda vatandaşlara üzüm hoşafı ikramı yapıldı.

Öte yandan programa Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali İrfan Balkanlıoğlu, İl Garnizon Komutanı Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Balkanlıoğlu'nun şehitlik anı defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Daha sonra Balkanlıoğlu ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.

Düzce

Düzce Şehitliği'nde yapılan törene, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Alay Komutan Vekili Mustafa Çetinkaya, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Törende, şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın görevlendirdiği askerlerin saygı atışı yaptığı törenin ardından, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehitlik defterine şunları yazdı:

"18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek adına savaşarak büyük mücadeleler veren ve bu uğurda canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin kahramanlık destanlarından biri olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin aziz hatıralarını yad ederken bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Askerlerin "saygı atışı"yla devam eden programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kayseri

Kayseri Garnizon Şehitliği'ndeki törende Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan Şehitler Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okunarak saygı atışı yapıldı.

Vali Kamçı törende yaptığı konuşmada, "vatan sevdalısı Türk milletinin Çanakkale'de yazdığı destanın 103. yıldönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını" belirterek, şunları söyledi:

"Dönemin sömürge güçleri milletimizin karşısına güçlü silahlarla ve imkanlarla çıkmışlardı. Maddi imkanların yok denecek kadar az olduğu, maneviyatın ise en üst seviyeye ulaştığı Çanakkale'de zafer, şanlı ecdadımızın olmuştur. 15 Temmuz'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişimine karşı milletimizin tüm farklılıklarını kenara bırakarak gösterdiği tepki, Çanakkale Zaferi'nde olduğu gibi vatan söz konusu olduğunda bu milletin kenetlenerek neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunup şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı.

Sivas

Sivas Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı atışı yapıldı.

Vali Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer anıta çelenk sundu.

Gül ve beraberindekiler daha sonra asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı, şehit ailelerine taziyelerini sundu.

Edirnekapı Şehitliği'ne yoğun ilgi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü vesilesiyle Edirnekapı'daki şehitliğe yoğun ilgi gösterildi.

Kabirlerin çiçek ve bayraklarla süslendiği şehitliğe gelen vatandaşlar, vatana canlarını feda edenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kimisi eşinin, kimisi çocuğunun, kimisi de kardeşinin mezarı başında dakikalarca dua etti ve mermerleri silerek çiçekleri suladı.

Gelin ve damat şehitlere dua okudu

Şehitliği ziyaret edip dua okuyanlar arasında gelinle damat da yer aldı. İlkokul çağlarından beri birbirlerini tanıdıklarını ve artık hayatlarını birleştirme kararı aldıklarını ifade eden damat Ömer Göydaş ile Büşra Yılmaz, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu.

Gelin Büşra Yılmaz, bu akşam düğünleri olduğunu, dünyaevine girmeden şehitlere dua etmek için geldiklerini söyledi. Gelin Yılmaz ve damat Göydaş, dualarını okuduktan sonra ziyaretlerini sürdürdü.

Kur'an-ı Kerim okuyan hocaların seslerinin yükseldiği şehitlikte, bazı belediyeler ile sivil toplum kuruluşları da karanfil, su, helva ve lokum dağıttı.

Şehitliği gezen İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da vatandaşlarla ilgilendi ve sohbet etti.

Adını tarihe altın harflerle yazdıran Nusrat Mayın Gemisi gezildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 103. yıldönümü dolayısıyla, Çanakkale Savaşları'nda tarihe adını altın harflerle yazdıran Nusrat Mayın Gemisi'nin de içinde olduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

Park içerisindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Asteğmen Serdar Güven, Çanakkale Savaşları'nda var oluş mücadelesinin verildiğini, gururla kutladıkları bugünün, tarihe altın harflerle yazıldığını hatırlattı.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadelenin Türk tarihindeki önemine değinen Güven, "Atalarımızdan miras kalan bu toprakları, şehit kanıyla vatan yaptık. O tarihte olduğu gibi yine vatanımıza karşı yapılacak terörist faaliyetlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi, öğrenciler şiir okudu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Çanakkale Şavaşları'nda intikal rotalarına döktüğü mayınlar sayesinde itilaf kuvvetlerinin gemilerini savaş dışına iterek adını tarihe altın harflerle yazdıran Nusrat Mayın Gemisi'ni gezdi.

Katılımcılar, bünyesindeki müzesi, bal mumu heykelleri ve 3 boyutlu gezi alanıyla Çanakkale Savaşları hakkında tarihe ışık tutan gemi içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Tarsus Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, protokol üyeleri, gaziler, askerler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Nusrat Mayın Gemisi

Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştiren ve "Çanakkale geçilmez" söyleminin başrolünde olan "Nusrat Mayın Gemisi" uzun yılar boyunca donanmaya hizmet etti.

"Nusret" olarak da anılan gemi, 1955'te donanmadaki görevini tamamlamasının ardından 1962'de "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük taşımaya başladı.

Uzun yıllar kuru yük taşıyan Nusret, 1990'da Mersin Limanı'nda atıl durumda kaldı. Akdeniz'in derin sularında kaderine terk edilen Nusret, 1999'da bir grup gönüllünün girişimiyle tekrar karaya çıkarıldıktan sonra Tarsus Belediyesince satın alınıp restore edildi.

Nusret yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından yenilenip 2003'te ilçedeki Nusrat Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.

Bursa

Bursa'daki ilk tören, Hamitler Garnizon ve Polis şehitliklerinde gerçekleştirildi. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üst düzey asker, polis ve bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle şehit aileleri törende hazır bulundu.

Küçük ve diğer protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra ikinci tören için Pınarbaşı Şehitliği'ne geçildi.

Vali Küçük, şehitleri minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Türk milletinin şehitlere çok şey borçlu olduğunu ifade eden Küçük, "Bundan 103 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' sözünü, tarihe altın harflerle yazdıran kahraman şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bundan sonra da tabii İstiklal Savaşı şehitlerimiz, 15 Temmuz şehitlerimizi de yad ediyoruz. Bu ülkenin insanları vatanına, bayrağına, istikbaline sahip çıkmak için her zaman ve her şartta, canını seve seve feda etmiştir, feda etmesini bilmiştir" dedi.

Burada da Küçük ve protokol üyeleri, şehit ailelerine sabır diledi, mezarlara karanfil bıraktı.

Eskişehir

Eskişehir'de Hava Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın şehitliğe çelenk bırakmasının ardından dua edildi.

Şehit mezarları gezildikten sonra sona eren törene Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, mülki ve idari erkan, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Kütahya

Kütahya Hava Şehitliği'ndeki tören, protokol üyelerince çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kütahya Hava Er Eğitim Komutanlığı'nı temsilen konuşan Hava Piyade Yüzbaşı Can Ağaç, Çanakkale Zaferi'nin gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

"Tarih boyunca Türk milletinin bağımsızlığı uğruna en kutsal varlıklarından fedakarlık etmekten tereddüt etmeyen aziz şehitler ile kahraman gazileri şükran ve rahmetle anıldığını" dile getiren Ağaç, "Türk milleti, devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük kutsal vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi daima bağrına basmış ve onlara sahip çıkmanın haklı gururunu taşımıştır" diye konuştu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği program, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Tahir Büyükakın ve Belediye Başkanı Selim Yağcı ile Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Yarbay Hasan Acar, "bu toprakların sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin, bugün bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiğini, Türk birlik ve beraberliğinin kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya öğretildiğini" söyledi.

"Tarih boyunca, Türk milletiyle her türlü zaman, mekan ve şartlarda sinsice uğraşan dahili ve harici düşmanların olduğunu ve Türk milletinin her seferinde bu düşmanları alt etmeyi başardığını" ifade eden Çetin, ''Bugün, yurdumuza, namusumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden düşmanın yok edildiği, her karış toprağımızın kanımızla yıkanarak düşmandan temizlendiği kutlu gündür'' dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Vali Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Belediye Başkanı Yağcı, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı askerleri tarafından yapılan saygı atışının ardından dua okundu. Daha sonra Büyükakın, şehitlik defterini imzaladı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda ise 15 Temmuz Anadolu Lisesi tarafından program sunuldu.

Balıkesir

Balıkesir Garnizon Şehitliği'ndeki tören Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi'nin çelenk sunumuyla başladı.

Törende, Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da şehitlik defterini imzaladı. Tören sonrası Vali Yazıcı ve protokol üyeleri ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bırakarak dua etti.

Buradaki törenlerin ardından tören, tarihi Balıkesir Lisesi'nin önünde devam etti. Program çerçevesinde, eski Balıkesir Lisesi olan Güzel Sanatlar Fakültesi binası önünde liseli izcilerin o dönemdeki gibi fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada liseliler, 103 yıl önce olduğu gibi Enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayraklarıyla törene katılanları yıllar öncesine götürdü. Balıkesir Liseliler Derneği yöneticileri de o dönemin komutanları gibi giyindi. Daha sonra dönemin askerlik şubesinden sülüslerini alan Balıkesir Lisesi izcileri, tren garında düzenlenen temsili uğurlama töreniyle Çanakkale'ye gönderildi.

Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Yalova

Yalova'daki ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Yalova Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Yalova Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehit aileleri adına şehit eşi Bahar Ada ile Yarbay Didem Özdarcan günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Buradaki tören, Yalova Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zekeriya Emin Yıldız"ın "Bu Vatan Kimin?" adli şiiri okumasıyla tamamlandı.

Yalova Şehitliği'nde devam eden program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışıyla başladı. Protokol üyeleri ve şehit alileri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. İl Müftüsü Turgut Açari tarafından dua edildi.

Yalova'daki program, şehit aileleri ile gazilere Yalova Valiliği tarafından Uygulama Oteli'nde verilecek yemek davetiyle sona erecek.

Şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümünde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri de ziyaret edildi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen her yaştan vatandaş, Çukurkuyu beldesinde, Halisdemir'in kabrinin bulunduğu şehitlikte Kur-an'ı Kerim okudu, dua etti.

Kaynak: AA