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18 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 tutuklama

18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltında bulunan 24 askerden 6'sı tutuklandı.

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18 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 tutuklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı deşifre olmamış kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir kısmı muvazzaf 24 askerden 6'sı tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da aralarında bulunduğu 18 zanlı için ise adli kontrol kararı uygulandı.

Olay

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 29 Ocak tarihinde Giresun merkezli Mardin, Elazığ, Muğla, Erzurum, Şırnak, Aksaray, Zonguldak, Bursa, Van, Bingöl, Mersin, Bitlis, Iğdır, Denizli, İzmir, Karaman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında muvazzafların da olduğu 24 asker gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: giresun, Türk Silahlı Kuvvetleri, fetullahçı terör örgütü
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