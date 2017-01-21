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18 ilde FETÖ operasyonu: 19 tutuklama

Uşak merkezli operasyonda, 19 şüpheli tutuklandı.

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18 ilde FETÖ operasyonu: 19 tutuklama

Uşak merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 19'u, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak merkezli 18 ilde 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına şüphelilerin "örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadında görev aldıkları", bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti. AA

Etiketler: uşak, fetö
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