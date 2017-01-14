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18 emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı

Sakarya merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 19 emniyet mensubundan 18'i tutuklandı.

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18 emniyet mensubu FETÖden tutuklandı

Sakarya merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 emniyet mensubundan 18'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya, Kocaeli, Antalya, Ankara, Zonguldak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Isparta, Mersin, Van, Iğdır, Adana, Bitlis, Siirt, Hakkari, Kırşehir ve Sivas'ta yakalanan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 19 emniyet mensubu adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, biri adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 17 ilde daha önce açığa alınanların da bulunduğu 45 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş, 19 şüpheli yakalanmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 26 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler: sakarya, FETÖ operasyonu, PDY
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