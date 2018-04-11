18 bin kez ByLock'a giren FETÖ sanığına hapis

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Ünal ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, Ünal'ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'a 18 bin 700 kez giriş yaptığını, programda 3 bin 655 mail ve 900 mesajın atıldığını ve çok sayıda mesaj içeriğinin tespit edildiğini belirtti. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den geldiği ileri sürülen tavsiyelerin mail olarak FETÖ üyelerine atıldığını, gelen maillerde "Silivri özel, herkul.org açıklama dikkat edelim. Bir dönem gelecek, o dönemde en büyük hizmet, hizmete ihanet etmemek olacak" şeklinde ibarelerin yazılı olduğunun altı çizildi.

FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olduğuna kanaat getirdiği Ünal'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa veren duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı Ünal'ın cezasını Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranında yükselterek 7 yıl 6 aya çıkardı.

Heyet, Ünal'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediğine ilişkin ByLock tespit tutanağı olmasına rağmen, tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliye edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA