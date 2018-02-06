171 sanıklı 'Kaset komplosu' davasında eski polisler ifade verdi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Başka bir davadan tutuklu sanık Musab Soyak, 2008'den itibaren Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalıştığını ancak 2013 tarihinde öğretmenlik yaptığını anlattı. Eski Devlet Bakanı ve milletvekili Bekir Aksoy'u fiziki takip ve FETÖ/PDY üyeliğinden yargılandığını bildiren Soyak, süreç içinde meslekten ihraç edildiğini belirtti.

Aksoy'u takip etmediğini iddia eden Soyak, FETÖ/PDY'ye de üye olmadığını savundu. Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı yönündeki iddianın da doğru olmadığını öne süren Aksoy, tahliyesini talep etti.

Sanık eski polis memuru Ahmet Arif Atak da Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalıştığını, ancak kendisiyle ilgili suçlamanın usulsüz dinlemelerle alakalı değil, FETÖ/PDY üyeliğine ilişkin olduğunu kaydetti.

Örgüt üyesi ve "ByLock" kullandığı iddiasının doğru olmadığını savunan Atak, tahliyesini istedi.

Diğer beyanlara rağmen inkar etti

Sanık eski komiser Okan Aytekin polis memuruyken 2008'de İstihbarat Daire Başkanlığında, 2014'te Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalıştığını, 2016'da gözaltına alındığını belirtti.

Diğer sanıklardan Cengiz Söğüt ve Gürsel Gündüz'ün Gülen Bayılloğlu'nun evine ses ve görüntü aktarımı yapan cihaz yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaya katıldığına yönelik iddialarını kabul etmediğini belirten Aytekin, "Bayıllıoğlu'nun evine yapılan çalışmayla ilgili bilgim yoktur. İddiaları kabul etmiyorum." dedi.

Aytekin, müştekinin ikametinin bulunduğu Yenimahalle'de telefon sinyalinin tespit edilmesinin, daha önce bu bölgede oturmasından dolayı tanıdıklarını ziyarete, alışverişe ve halı saha maçı izlemeye gitmesinden ve bu civada oturan mesai arkadaşlarını araçla bırakmalarından kaynaklanmış olabileceğini savundu.

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Recai Yıldırım'a yönelik çalışmalara katıldığına yönelik iddiaları da kabul etmeyen Aytekin, emniyette personele çilingir kursundan ziyade sunum yaptığını aktardı.

Aytekin, eğitici olarak adı geçse de asıl eğitim veren kişinin Mehmet Demirbilek olduğunu iddia etti.

Savunmasının sonunda suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayan ve FETÖ ile de bir bağı olmadığını kaydeden Aytekin, tahliyesini istedi.

Duruşmada daha önce bazı sanıklar, Gülen Bayıllıoğlu'nun evinin kapısını Okan Aytekin'in açtığını, hatta kapı kilidini açamayan Aytekin'in kilidi kırdığını söylemişti.

Sanıklardan Mustafa Tokmak da davada bulunmasının nedeninin, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda memur olarak nöbetçiyken, Yusuf Ziya Yağmur'a yönelik dinleme çalışması sırasında bir komiser ile yaptığı görüşme dolayısıyla telefonunun bölgeden sinyal vermesinden kaynaklandığını belirtti.

İş adresinin usulsüz dinleme yapılacak adrese çok yakın olduğunu ve 27 Temmuz 2008'de şubede nöbet tuttuğunu öne süren Tokmak, muhtemelen bir evrak nedeniyle komiserini aradığını bildirdi. Tokmak, meslekte açığa alındığını ifade ederek, bu davada bulunma sebebini anlayamadığını ileri sürdü.

FETÖ üyesi olduğunu kabul etmeyen ve "ByLock" kullandığı iddialarını da reddeden Tokmak, tahliyesini talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: AA