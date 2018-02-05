171 sanıklı 'Kaset komplosu' davasında eski polisler ifade verdi

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Mustafa Alptekin, ihraç edilmeden önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip ve Operasyon Şubesinde (TEKOP) polis memuru olarak görev yaptığını dile getirdi.

Usulsüz dinlemelere ilişkin hakkında 5 ayrı soruşturma açıldığını ve halen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilen "VİP dinleme davası"nın sanıklarından olduğunu kaydeden Alptekin, hakkındaki davaların birleştirilmesi talebinde bulundu.

Sanık Alptekin, Eski MHP'li Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın dinlenmesinde yer aldığına ilişkin savunmasında, kimlerin dinlenildiğini bilmediğini, dinlenilen isimlere ait konuşma içeriklerini de görmediğini iddia etti.

İddianamede yer alan ByLock kullandığı ve FETÖ üyesi olduğu tespitlerini kabul etmediğini belirten sanık Alptekin, suçsuz olduğunu iddia etti.

Bin 579 kez girdiği ByLock'u inkar etti

Sanık Nurullah Karataş da bir dönem Emniyet İstihbarat Dairesinde çalıştığını, darbe girişiminden önce Kırklareli Pehlivanköy'de çalışırken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edildiğini bildirdi.

Üzerine atılı olan usulsüz dinlemelerde yer aldığı suçlamasını kabul etmediğini beyan eden sanık Karataş, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savundu.

İddianamede sanık Karataş'ın, "0505 378 XX XX numaralı hat üzerinden 11 Ağustos 2014 ile 6 Ekim 2015 tarihleri arasında Bylock IP'lerine bin 579 kez bağlantı sağladığı belirtilmiştir." tespiti yer alıyor.

FETÖ sohbetlere gelmeyen polise baskı yapmış

Tutuksuz sanıklardan Gökhan İldeş, 2007'de polis olarak göreve başladığını, 2008'den sonra da İstihbarat Daire Başkanlığında göreve başladığını aktardı.

Amirlerinin verdiği emir doğrultusunda dinlemeye ilişkin evrak işleri yaptığını söyleyen sanık İldeş, usulsüz bir faaliyetinin bulunmadığını savundu.

"FETÖ üyeliği" suçlamasına ilişkin de savunma yapan sanık İldeş, FETÖ'nün "cemaat" olarak bilindiği dönemde birkaç ev sohbetine katıldığını ancak örgüt yapılanması ile fiili bir bağının olmadığını savundu.

İstihbarat Daire Başkanlığında çalıştığı dönemde sürekli olarak FETÖ sohbetlerine çağırıldığını ve FETÖ mensuplarınca kendisine bu yönde baskı yapıldığını belirten İldeş, baskıdan kurtulmak için şark görevine gitmeyi istediğini, bu istekten kısa süre sonra da başka bir şubeye tayin edildiğini söyledi.

Savunma yapan sanıklar Adem Çağlar, Sinan Altıparmak ve Muhittin Kantemiz de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA