1700 yıllık lahiti satmak isterken yakalandılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Efes Antik Kenti'ne yakın bir bölgedeki 1. Derece Arkeolojik SİT alanı olan Arvalya mevkisinde, kaçak kazı sonucu toprak altında lahit bulunduğu, tarihi eserin 1 milyon 400 bin euroya satılarak yurt dışına kaçırılmak istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 2 ay süren takip sonucu İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda SİT alanı içerisinde üzerleri traktör ve mazgal ile kamufle edilmiş iki çukur tespit edildi.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Traktör ile mazgalın kaldırılması sonucu çukura giren ekipler, 3 mezar odası buldu. Odaların birbirine taşlarla örülü şekilde bağlandığı, kaçak kazıyı yapan şüphelilerin bu yapılara zarar verdiği belirlendi.

Mezarlarda 1700 yıllık olduğu değerlendirilen Efes tipi lahit, insan iskeletleri, pişmiş toprak gözyaşı şişesi, pişmiş toprak kase, mermerden taş sandık kapağı bulunurken kazı çalışmalarında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Lahit bulunduğu yerden çıkarıldı

Kazı alanında kurtarma çalışması yapan Selçuk Müze Müdürlüğü ekipleri, lahiti bulunduğu yerden çıkardı. Lahit içerisinde aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 çocuk ile 7 yetişkin insan iskeleti ile döneme ait kullanılan malzemeler bulundu.

Selçuk Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı inceleme sonucu ele geçirilen tarihi eserlerin orijinal, bin 700 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Eserler, koruma altına alındı.

Kaçak kazı yaptıkları belirlenen H.Ö. ve A.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA