17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı

İstanbul'da bir otobüs firmasında muavinlik yapan 17 yaşındaki genç, 3 gün önce yolculuk sırasında tanıştığı kızı kaçırmak için çaldığı otobüsle İzmir'e giderken, Bursa Orhangazi'de bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Akaryakıt istasyonunda durunca yakayı ele verdi

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen 34 BAD 058 plakalı otobüsün içinde yolcu olmadığını ve aracın yaşı küçük biri tarafından kullanıldığını gören istasyon çalışanları, şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüsün İstanbul'dan çalıntı olduğunu belirledi. Otobüsü kullanan 17 yaşındaki M.G. gözaltına alındı.

Bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan M.G.'nin, jandarmadaki ifadesinde, 3 gün önce çalıştığı otobüste İzmir'de yaşayan bir kızla tanıştığını, onu kaçırmak için Tuzla'da park halindeki otobüsü düz kontak yaparak çaldığını söylediği öğrenildi.

M.G., jandarmadaki işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Otobüs ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

