17 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Bazı üniversitelerde fakülte kurulması ve kapatılması ile isimlerinin değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17 üniversitede yeni fakülte

Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne bağlı İletişim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlı Mimarlık Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Veteriner Fakültesi, Harran Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Eğitim Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bartın Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Turizm Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi ve Şırnak Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Ankara Üniversitesi'ne bağlı Kanser Araştırma Enstitüsü ve İbn Haldun Üniversitesi'ne bağlı İslami İlimler Enstitüsü'nün kurulması kararlaştırıldı.

Kapatılan yüksekokullar

Söz konusu kararla Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

Bir enstitü ve bir fakültenin ismi değişti

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Avrupa Birliği Enstitüsü'nün adı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü olarak, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Turizm Fakültesi'nin adı da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

Tanzanya'da yüksekokul kuruldu

Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Tanzanya Darüsselam'da Darüsselam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararı alındı.

Kaynak: AA