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17 öğretmene FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

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17 öğretmene FETÖden gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütle iltisaklı olduğu belirlenen eski 17 öğretmenden 5'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan okullarda çalıştıkları belirlenen eski 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla örgütün finans kurumu Bank Asya'ya para yatırdıkları belirtildi.

Zanlıların gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Kaynak: AA

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