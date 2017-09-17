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17 milyon öğrenci için ders zili yarın çalıyor

Resmi ve özel okullarda 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen yarın ders başı yapacak.

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17 milyon öğrenci için ders zili yarın çalıyor

Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen, yeni eğitim-öğretim yılına yarın çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Eğitim-öğretim maratonu, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılında, resmi ve özel okullarda yaklaşık 17 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen ders başı yapacak.

Yarın başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak-2 Şubat tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran 2018'de tamamlanacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları, 18-24 Eylül 2017'de, ikinci dönem başvuruları 7-18 Şubat 2018'de, üçüncü dönem başvuruları ise 18-24 Haziran 2018'de alınacak.

Birinci dönem kursları, 2 Ekim 2017'de, ikinci dönem kursları 3 Mart 2018'de, yaz kursları da 2 Temmuz 2018'de başlayacak.

Bu yıl 1, 5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrenciler, güncellenen müfredatla eğitim alacak.

Etiketler: öğrenci, Okul, OKULLAR YARIN AÇILIYOR, yaz tatili
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