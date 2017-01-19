17 ilde FETÖ operasyonu: 71 gözaltı

Bayburt merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kentteki üst yönetim yapılanmasında yer aldığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Bayburt merkezli İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Amasya, Van, Çorum, Zonguldak, Erzurum ve Bitlis'te 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda dijital materyal bulundu.

Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor.

Balıkesir

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 28 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları iddia edilen 39 zanlı hakkında arama ve yakalama kararı çıkartıldı.

Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlı aranıyor.

Eskişehir

Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12'si emniyet mensubu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir merkezli soruşturma çerçevesinde Erzurum ve Çorum'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12'si emniyet mensubu 16 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Bartın

Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 14 kişi yakalandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın merkezli Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. AA

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.