17 ilde FETÖ operasyonu: 34 tutuklama

17 ilde Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 61 askeri personelden 34'ü tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 43'ü muvazzaf 71 askeri personelden gözaltına alınan 61'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gruplar halinde adliye sevk edilen ve aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 14 kişinin de bulunduğu 27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 22'si muvazzaf 34 askeri personel ise tutuklandı.

Firari 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle 43'ü muvazzaf asker, 71 askeri personel hakkında 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa, Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane'de başlatılan operasyonlar kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA