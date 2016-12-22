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17 bin ton kar şehir dışına taşındı

Bingöl'de karla mücadele çalışması yürüten belediye ekiplerinin, bir haftada 17 bin ton karı şehir dışına taşıdığı belirtildi.

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17 bin ton kar şehir dışına taşındı

Eğitim Caddesi'nde devam eden karla mücadele çalışmalarına katılan Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, yaptığı açıklamada, son bir haftada 6 kamyonla 17 bin ton karı kent merkezi dışına taşıdıklarını söyledi.

Sügü, son yılların en fazla kar yağışını yaşadıklarını belirterek, kar yağışının ardından 20 araç ve 60 personelle karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, "Bu çalışmalar kapsamında 6 kamyonla yaklaşık 17 bin ton karı şehir dışına taşıdık. Ayrıca, kar yağışının hemen ardından son yılların en soğuk havasını yaşadık. Yollarda oluşan buzları çözmek için de 2 kamyonla yaklaşık 120 ton tuz kullandık. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor." sözlerine yer verdi.

Etiketler: kar, Kar yağışı, Bingöl
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