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Buradasınız : » » 17 bin 644 kez giriş yaptığı belirlenen ByLock'u reddetti

17 bin 644 kez giriş yaptığı belirlenen ByLock'u reddetti

Gaziantep'teki FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski HSYK tetkik hakimi, 17 bin 644 kez giriş yaptığı belirlenen örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u inkar etti.

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17 bin 644 kez giriş yaptığı belirlenen ByLocku reddetti

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, eski HSYK tetkik hakimi tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski HSYK tetkik hakimi tutuklu sanık İdris Berber ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, raporlarda sanığın ByLock'a 17 bin 644 kez giriş yaptığını ve ekli olan kişilerin kendisini, "idrs", "idris", "mevlana", "isa", "berber", "kuaför" ve "sarıfırtına" gibi isimlerle eklediğini belirtti.

ByLock'un sinyal verilerinin yer aldığı 962 sayfalık raporla ilgili söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, programı indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı ise esas hakkında yazılı mütalaada bulunacağını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eski hakim Berber, 17 Temmuz 2016'da kendisinin de aralarında bulunduğu hakim savcı ihraçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından FETÖ'yü savunan paylaşımlarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, fetö, FETÖ davası, HSYK, tetkik hakimi
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