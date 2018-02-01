"17 Aralık kumpas" davasında karar için Korkmaz'ın iade talebi beklenecek

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla terör örgütü FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki "Ambargo davası"nda tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 5'i firari 67 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, İsmail Arpacı, Muhammed Enes Koral, Duran Denizci, Tahsin Toparlak, Mehmet Sait Sevinç, Ömer Atalay ve Adem Atik ile başka suçtan tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Bir kısım sanıkların savunmasının alınmasının ardından tutuklu sanıkların tahliye ve sair hususlardaki talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan heyet, sanıklar eski emniyet müdürü Hamza Tosun, Hayri Akın, Alparslan Çalışkan ve Sinan Sağyalavaç hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına ve infazının beklenilmesine, örgüt elebaşısı firari sanık Gülen ile ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser firari sanık Hüseyin Korkmaz hakkında düzenlenen iade talepname evrakının dönüşünün beklenilmesine karar verdi.

Heyet, emniyet müdürlüğüne yazı yazılarak, örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcı olduğu belirlenen sanıklarla ilgili kullanıcı adı, varsa görüşme içeriğinin mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Bir sonraki celse tutuksuz 5 sanığın savunmasının alınmasının ardından tutuklu sanıklar Mehmet Akif Üner, Yasin Topçu, İsmail Arpacı, Duran Denizci ve Adem Atik'in sırasıyla savunmasının alınmasına, tüm sanıklar yönünden bir sonraki duruşmada ifade vermedikleri takdirde savunma hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususunun ihtarına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 9 sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, bylock kullancısı olması, kuvvetli suç şüphesi, adli kontrol hükümlerinin de bu aşamada yetersiz kalacağını dikkate alarak, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Heyet, duruşmanın 19 Şubat'a ertelenmesine ve 20, 22, 23, 26, 27 Şubat ile 1, 2, 5, 6, 8 ve 9 Mart'ta kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

67 sanık yargılanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturma" dosyasında, usulsüz işlem yapıldığı iddiasıyla, aralarında Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun, Yasin Topçu, eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da bulunduğu 67 sanık yer alıyor.

İddianamede, 1 numaralı sanık olarak yer alan elebaşı Gülen ile eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun ve Yasin Topçu hakkında ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin i̇hlali'' suçlarından ayrı ayrı hapis cezası verilmesi talep edildi. Diğer 62 polisin ise ''silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin ihlali'' suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Firari sanık Hüseyin Korkmaz hakkında ''Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme'', ''Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek'' suçlarından hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Korkmaz'ın FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri ve yöneticilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, görevi ve konumu itibariyle soruşturma kapsamında gerçekleştirilen hukuka aykırı tüm kayıt ve takiplerden sorumlu olduğu belirtildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün yargı ve emniyet teşkilatı içerisine yerleşerek, yasal hiyerarşik yapının dışındaki bir hiyerarşik yapılanmayla hareket ettiklerinin yapılan soruşturmalardan anlaşıldığı belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarının, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile devletin tüm kılcallarına sızmakla kalmayıp kamu imkanlarını kullanarak, kendilerine rakip olarak gördükleri ve hedefledikleri iktidara ulaşmak için karşılarına çıkabilecek devlet kurumlarını ve şahısları bertaraf etmek için de her türlü hile ve yöntemi acımasızca kullandıkları görülmüştür.'' ifadeleri kullanılıyor.

"Soruşturma kılıfında darbe girişimi"

17 Aralık'ın, soruşturma kılıfında bir darbe girişimi olduğu, Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümeti'nin ulusal ve uluslararası baskı altına alınıp istifa etmesini sağlama amacına yönelik gerçekleştiği vurgulanan iddianamede, Rıza Sarraf’ın ABD'de de tutuklanmasına da değinilerek, 17 Aralık'ta örgütün başarısız olmasının ardından, bu başarısız girişiminin ABD üzerinden yeniden canlandırılmaya çalışıldığı, örgüt mensupları tarafından yurt dışına çıkarılan bilgi ve belgelerin ABD'de Preet Bharara isimli savcıya teslim edildiği aktarılıyor.

Bu bilgi ve belgeler üzerinden ABD'de iddianame hazırlanarak FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 17 Aralık girişiminin yeniden sahneye konma çabasına girişildiği anlatılan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti devleti, İran ve Brezilya arasındaki doğal gaz ve petrol başta olmak üzere ticari ilişkileri hedef alan, bu sebeple de Türkiye Cumhuriyeti devleti menfaatleri aleyhine yürütülen saldırıda ABD ve ABD savcısı ile iş birliğine giren FETÖ terör örgütünün bu planlamanın yerli ayağı olduğu anlatılıyor.

Sanıkların, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yurt dışına giriş çıkış kayıtlarını tuttukları, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasının şüphelileriyle irtibatlandırmaya çalıştıkları ve kayıtları adli rapor haline getirdikleri belirtilen iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski başbakan yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç, Ali Babacan ve dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile eski bakanların da aralarında bulunduğu 30 mağdur-müşteki yer alıyor.

Kaynak: AA