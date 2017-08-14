17 Ağustos Marmara Depremi'nin 18. yılı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılında Sakarya ve Kocaeli'de çeşitli anma programları düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce deprem bilincini aşılamak ve depremi unutturmamak amacıyla kentte 15-17 Ağustos tarihlerinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 16-17 Ağustos'ta Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu'nda "4. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı" düzenlenecek. "Afet Lojistiği" ve "Deprem Risk Azaltma" konularının ele alınacağı çalıştaya, Japonya, Romanya ve Yunanistan'dan da akademisyenler katılacak.

İzmit Yürüyüş Yolu'nda kurulacak Deprem Bilgilendirme Standı'nda vatandaşlara afetler konusunda bilgi verilecek, bilgilendirici dokümanlar dağıtılacak.

Gebze Kent Meydanı'nda ve İzmit Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılacak Güvenli Yaşam Odası'nda, vatandaşlara yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda bilgi verilecek.

İzmit Bilim Merkezi'nde çocuklara yönelik "Depremi Öğrenme ve Anlama Atölyesi" kurulacak.

Bağçeşme Mezarlığı'nda Deprem Şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve dua okunacak.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde de depremin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinlikleri düzenlenecek.

Sakarya

Adapazarı Belediyesi'nce 17 Ağustos akşamı Demokrasi Meydanı'nda anma etkinliği gerçekleştirilecek.

Serdivan Belediyesi'nin her yıl düzenlediği 17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma programı bu yıl da Serdivan Mezarlığı Deprem Şehitleri Anıtı önünde yapılacak.

17 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunacak ve dua edilecek.

Ayrıca, Adapazarı Belediyesi'nce depremin zararlarına karşı bilinçli ve tedbirli olunmasını sağlamak amacıyla Marmara Depremi'nin ardından inşa edilen Deprem Müzesi'ni vatandaşlar ücretsiz ziyaret edebilecek.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen deprem fotoğraflarının yer aldığı müzeyi, kurulduğu 2014 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti.