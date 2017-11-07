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16 Temmuz sabahı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Akıncı Üssü'nde 16 Temmuz sabahı yaşananlar lojmanlar bölgesindeki marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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16 Temmuz sabahı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kameraya yansıyan görüntülerde, Ankara'da terör estiren uçakların Üs'ten kalkışını önlemek için Eskişehir'den kalkan jetler Akıncı'daki pisti bombalıyor.

Pist bombalanırken lojmanlar bölgesindeki marketin güvenlik kamerası kayıttaydı. Markette alışveriş yapanların yaşadığı panik ve korku anları an be an kameralara yansıdı. Alışveriş yapan asker yakınları korku ve panik içinde görüntülendi.

Kameralardaki görüntülere göre içeride kalmakla dışarı çıkmak arasında yaşanan kararsızlık anlarını bir askerin çağrısı bitirdi.

Bu çağrıdan sonra ise askerlerin markette bulunanları güvenli bir şekilde dışarı çıkarttığı görüldü.

Korku ve panik için kaçışan asker yakınlarından bazılarının tekrar markete girip hızla bir şeyler almaya çalıştıkları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: güvenlik kameraları, akıncı üssü, 15 temmuz
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