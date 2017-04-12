AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 7 Haziran’da olduğu gibi, siyasi belirsizliğin hâkim olduğu ve hükümetin kurulamadığı bir sürecin yaşanmaması için çalıştıklarını söyledi.

Aksaray’da kadınlar soruyor programında konuşan İnceöz, “Ülkemizin bu tür belirsizliklere artık tahammülü yok” dedi.

“Terör örgütlerine kucak açan Avrupa’nın maskesi düşmüştür”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan üzerinden AK Parti, AK Parti üzerinden de Türkiye'nin içini boşaltarak Türkiye'yi kullanılabilir, müdahale edilebilir bir ülke haline getirmek istediklerini belirten İnceöz, "Bugün PKK, DHKP-C,KCK, FETÖ terör örgütlerine kucak açan Avrupa’nın maskesi düşmüştür. Avrupa’nın aklının çok eski tarihlerde kaldığını görüyoruz. İsviçre'de Osmanlı kıyafetlerini giyip ellerine hançer ağızlarına bıçakla algı oluşturmak gibi bir hadsizliğe imza atılıyor. Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayayacak onu öldürmekle tehdit edecek kadar ileri gidilebiliyor. 16 Nisan’da Aksaray’da olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında AK kadınlarımız, sandığına ve geleceğine sahip çıkacak, Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine göz dikenlere en güzel cevabı gülü evetlerle verecek” ifadelerini kullandı.

“16 Nisan’dan sonra terör örgütleri zemin bulamayacak”

İnceöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aslında bizler, her birimiz geleceğimizi oyluyoruz. Darbeler ve muhtıralar tarih olsun diye bütün çabamız. Önümüze büyük hedefler koymuşken, 7 Haziran gibi bir süreci yaşadık. 20 Temmuz Suruç patlaması, ardından 2 polisimizi evlerinde uyurken hain terör örgütü tarafından katledilmesi, şehirlerde bombalar patlatmak suretiyle güvenlik güçlerimizin ve sivil vatandaşlarımızın hedef alınması; ülkemizin geleceğine, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bu eylemlerin tamamı bir amaca hizmet ediyor. Biliyorlar ki bir sistem değişikliği olursa Türkiye güçlü bir Türkiye olur ve terör örgütleri barınamaz. Ne yaptılar? O belirsizlik sürecinde terör örgütleri hadsizleştiler ve zemin buldular. Onun için bunlar hayır kampanyasın içerisindeler. Biliyorlar ki 16 Nisan'da güçlü bir evet ile Türkiye’nin önü açılacak. Bunu çok net görüyorlar. Yönetim sistemi değişikliği ile terör örgütleri bir daha bir daha zemin bulamayacaklar. Neden? İlk kez bu dönemde açıkça söylüyorum. Terörle mücadelede bugüne kadar yapılanların çok ötesine geçtik. Terör örgütlerine karşı artık savunma değil taarruz yapıyoruz. Bu haklı ve meşru mücadelenin kesintiye uğramaması için de 16 Nisan tarihi çok önemli.”

