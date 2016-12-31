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16 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait 16 kilogram patlayıcı, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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16 kilo patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 16 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere Suriye sınırında patlayıcı gönderdiği istihbaratını aldı.

Bunun üzerine sınır hattında inceleme yapan ekipler, Büyük Naneli Mahallesi'nde çuvallar içinde 16 kilogram toz TNT, yaklaşık 300 metre infilaklı fitil, 36 elektrikli kapsül, 6 intihar yeleği butonu ve 5 el bombası fünyesi buldu.

Ele geçirilen patlayıcı, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: DEAŞ, terör operasyonu, şanlıurfa, teröristler, patlayıcı, bomba
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