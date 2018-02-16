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Buradasınız : » » 16 ilde Tokat merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

16 ilde Tokat merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Tokat merkezli 16 ilde yapılan FETÖ operasyonunda yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

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16 ilde Tokat merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 1 üsteğmen, 2'si görevinden ihraç edilen 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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