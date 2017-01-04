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16 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

İzmir merkezli operasyonda, akademisyenler, asker ve bazı bakanlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.