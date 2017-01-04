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16 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

İzmir merkezli operasyonda, akademisyenler, asker ve bazı bakanlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

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16 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında akademisyenler, asker ve bakanlık görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli, gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü. AA

Etiketler: izmir, fetö
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