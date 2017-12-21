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16 il ve KKTC'de FETÖ/PDY operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli 16 il ve KKTC'deki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

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16 il ve KKTCde FETÖ/PDY operasyonu: 10 tutuklama

Diyarbakır merkezli 16 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde subay olarak görev yapan ve terör örgütünün "mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri, ifade beyanları, dijital incelemeler ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinin incelenmesi sonucu belirlenen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Aralık'ta 16 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Murat Yalçın'ın da bulunduğu 26 şüpheliden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Albay Murat Yalçın ile bir yarbay, bir binbaşı ve 7 üsteğmen tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ/PDY, Diyarbakır
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