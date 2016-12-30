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16 emniyet mensubuna yakalama kararı

Tokat'ta 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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16 emniyet mensubuna yakalama kararı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Tokat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, aralarında meslekten ihraç edilen ilçe emniyet müdürü ve şube müdürleri ile halen görevde bulunanların olduğu 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin bulundukları yerde gözaltına alınacağı ve Tokat'a getirileceği belirtildi.

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, emniyet, fetöcü polisler, Tokat
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