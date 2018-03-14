155 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, dönemin Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İhsan Uyar'ın beyanları alındı.

"Davaya müdahil olmak istedi"

Genelkurmay Çatı Davası'ndaki beyanlarını tekrarladığını belirten Uyar, darbe girişimi günü Genelkurmay'da derdest edildiğini ve helikopterle Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü hatırlatarak sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini dile getirdi.

Talebin ardından iddia makamının görüşünü alan mahkeme heyeti, "suçtan doğrudan zarar görme ihtimaline binaen" müşteki Uyar'ın müdahillik talebini kabul etti.

Sanık eski albay Uğur Kapan müşteki Uyar'a, "Denetlemeye geldiğiniz anda helikopterlerin hangar dışında olmasından şüphelenmediniz mi?" sorusunu yöneltti. Uyar, "Kara Havacılık'a ait 50-60 tane sürekli dışarıda görevde olan Kara Havacılık unsuru var. Siz diyorsunuz ki bunlardan 3 tanesini fark etmediniz mi?" cevabını verdi.

Malatya'dan kalkan 3 helikopterin Ankara'ya gelmesinden bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Uyar, bu konuda kendisine bilgi verilmediğini söyledi.

"Aldığım emir gereği geldim"

Dönemin Kara Havacılık Hava Ulaştırma Grup Komutanı olan sanık Oğuz Yalçın da müşteki Uyar'a, 15 Temmuz akşamı Kara Havacılık Komutanlığı'na geliş sebebini sordu. Uyar, "Aldığım emir gereği savcıyı ve merkez komutanını götürmek için geldim" dedi.

Sanık Okan Kocakurt'un, 2 helikopterin MİT'e yasak uçuş yapacağına dair ihbardan darbe girişimi olabileceğine yönelik bir değerlendirme yapıp yapmadığını sorması üzerine Uyar, bu duyumun asılsız olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Müşteki Uyar, söz konusu 2 helikopterin MİT'e yönelik olası faaliyetlerinin engellenmesine, buradaki pilotların birlikten gönderilmesine ya da etkisiz hale getirilmesine dair bir önlem alıp almadığının sorulması üzerine, "Kara Havacılığın içerisindekilerin hain olacağını hiç düşünmedim" diye konuştu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

Kaynak: AA