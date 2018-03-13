153 Afgan kadın polis mezun oldu

Afganistan ve Türkiye arasında 5 Mart 2011'de imzalanan mutabakat gereğince Afgan polislere verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sivas POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi.

Afganistan halkının acısını, çilesini ve hissiyatını en iyi bilen ve anlayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye ile Afganistan'ın tarihi kadim dostluğunun ve kardeşliğinin yanında uzun yıllardır süren kader birliği olduğunu vurguladı.

Ersoy, Afganistan'ın yaklaşık 40 yıldır istikrarsızlığın, terörün, acının, vahşetin ve gözyaşının bütün derinliklerini yaşayan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bu coğrafyada 40 yıldır teröre karşı içeride ve dışarıda mücadele ediyoruz" dedi.

"Türkiye çok başarılı"

Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak da, Afganistan'a yardım eden ve her zaman yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan'da güvenlik kurumunu oluşturmanın hükümetin en temel hedeflerinden birisi olduğunu vurgulayan Barmak, "Biliyoruz ki bir ülkede güvenlik sağlanmazsa, o ülkede barış ve huzur sağlanmaz, bizim ilk hedefimiz budur. Eğer insan güçlenirse her alanda güçlenir, Türkiye bu konuda çok başarılı. Biz de bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Afganistan'da sağlıklı bir polis güvenliği olmazsa, sağlıklı bir hükümet olmaz, güvenlik olmaz. Polis gücü aslında ülkenin gelişmesinin garantisidir" diye konuştu.

6. Dönem Temel Polis Eğitimi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 156 öğrenci ile Kapasite Geliştirme ve Uzmanlık Eğitimi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 86 kursiyer için düzenlenen törende, dereceye girenlere diplomaları ve ödüllerinin verilmesinin ardından Afgan kadın polisler yemin etti.

Mezunlar birbirlerine sarılarak, duygu dolu anlar yaşadı.

Törene, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas POMEM Müdürü Kadir Yırtar, il protokolü ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA