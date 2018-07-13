"15.07.gov.tr"ye en fazla ilgiyi ABD gösterdi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgüte ilişkin uluslararası kamuoyunu aydınlatmak amacıyla İngilizce hazırlanan 15.07.gov.tr adlı siteye açıldığı günden bu yana 159 ülkeden giriş yapıldı.

Siteye en fazla ilgi ABD, Almanya ve Hollanda'dan geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgütle mücadele amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 15.07.gov.tr sitesi başarısız darbe girişiminin yapıldığı 2016 yılının aralık ayında yayına girdi. Site uluslararası kamuoyunu aydınlatmak amacıyla İngilizce hazırlandı.

159 ülkeden giriş yapıldı

Siteye açıldığı günden şimdiye kadar 159 ülkeden giriş yapıldı. Kullanıcılar tarafından toplam 120 bin sayfa görüntülemesi yapılırken, yurt dışından en fazla ilgiyi sırasıyla ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, Avusturya, Kanada, Suudi Arabistan ve Belçika'dan gördü.

Site tasarım olarak mobil cihazlara ve tabletlere uygun farklı tasarımları bünyesinde barındırıyor. Bu çerçevede, yayına girdiği günden bu yana, siteye yüzde 42 oranında cep telefonu, yüzde 4 oranında ise tablet cihazlardan erişim sağlandı.

Sitenin giriş sayfasında, 15 Temmuz gecesi yaşananlar dakika dakika fotoğrafları ve anlatımları ile zaman çizelgesi olarak sunuluyor. Bu zaman çizelgesinin 15 temmuz öncesi ve sonrasını kapsayan iki bölümü yer alıyor.

"Uluslararası medyada yayımlanmış makaleler de mevcut

Sitede bu bölümlerin yanı sıra darbe girişimi ile ilgili kapsamlı bilgilerin sunulduğu bir kütüphane bölümü de bulunuyor. Kütüphanede, darbe girişimi esnasında şehit olan vatandaşların isimlerine yer verilen "şehitlerimiz" bölümü, FETÖ hakkında uluslararası medyada yayınlanmış makalelerin bağlantılarının bulunduğu "makaleler" bölümü, darbe girişimi hakkında yayınlanmış belge, kitap ve bağlantıların bulunduğu bölümler de yer alıyor.

FETÖ terör örgütü hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu "FETÖ Nedir?" başlıklı bir bölüme de yer verilen sitede ayrıca, 15 Temmuz gecesi çekilmiş fotoğraflar ve videoların bulunduğu medya bölümü bulunuyor.

Kaynak: AA