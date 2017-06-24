  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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150 milyon dolarlık mega yat

İngiliz iş adamı Joe Lewis'e ait "Aviva" isimli 150 milyon dolarlık mega yat, Muğla'nın Marmaris ilçesinde akaryakıt ikmali yaptı.

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150 milyon dolarlık mega yat

İngiliz iş adamı Joe Lewis'e ait "Aviva" isimli 150 milyon dolarlık mega yat, Muğla'nın Marmaris ilçesinde akaryakıt ikmali yaptı.

İngiliz Tavistock şirketine ait 98 metre uzunluğundaki yat, Marmaris körfezine demirledi. Büyüklüğüyle dikkati çeken yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.

150 milyon dolarlık yata, Marmaris Cruise Port Limanı büyük rıhtıma yanaştırılarak, 6 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 260 bin litre akaryakıt denizden ve karadan ikmal edildi. Yaklaşık 4 saat sürmesi planlanan akaryakıt ikmali için yaklaşık 700 bin lira ödeneceği öğrenildi.

Mega yata kamyon dolusu yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı. Tonlarca içme suyu ikmali yapılan ve yaklaşık 40 süit odası bulunan yatın, bir süre daha Ege koylarında gezeceği belirtildi.

Etiketler: Marmaris, aviva, Muğla, Joe Lewis
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