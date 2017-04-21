15 yılda tarım arazilerinin 5'te biri toplulaştırıldı

Türkiye'deki 24 milyon 500 bin hektar tarım arazisinin 5'te biri toplulaştırıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2002 yılına kadar sadece 450 bin hektar toplulaştırmanın tamamlandığı Türkiye'de son 15 yılda yürütülen çalışmalarla 5 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırılması gerçekleşti.

2 milyon hektar alanda devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılına kadar 7 milyon hektar alanda toplulaştırmanın tamamlanması hedefleniyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "8. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"na katılmak için geldiği Diyarbakır'da AA muhabirine, Diyarbakır'da 2 yıl aradan sonra tarım fuarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla düzenlenen fuara çok sayıda firmanın katıldığını, ziyaretçi sayısının da çok yüksek olduğunu belirten Tunç, batı illerinden çok sayıda firmanın katılımcı olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

"Tarımda dönüşümü ve üretimi artırmak zorundayız"

Tarım üretiminin önemine değinen Tunç, dünya genelinde 1 milyar insanın yoksullukla, 800 milyon insanın ise açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tunç, yılda 1,4 milyar ton gıdanın israf edildiği dünyada, 1,4 milyar insanın ise obeziteyle mücadele ettiğini dile getirerek, "Yani sefalet ile sefahat yan yana. Tarımda dönüşümü ve üretimi artırmak zorundayız. Tarımı stratejik ve rekabete dayalı iktisadi bir sektör olarak ele alıyor, yeni dönemde önemli projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

2023'te 40 milyar dolar ihracat hedefi

Son yıllarda uygulanan doğru politikalar sayesinde ülke tarımında önemli gelişme sağlandığına işaret eden Tunç, tarımsal ürün ihracatının 16,3 milyar dolara çıktığını aktardı.

Tunç, "2023 yılında 40 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı hedefliyoruz ve çalışmalarımızı bu vizyonla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Toplulaştırma hızla devam ediyor

Tunç, Türkiye'de ilk olarak 1961 yılında Konya'da başlatılan uygulamada 2002 yılına kadar 450 bin hektar arazide toplulaştırmanın tamamlandığını kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın son yıllarda hızlandırdığı çalışmalar sayesinde 5 milyon hektar arazinin toplulaştırılmasının sağlandığını dile getiren Tunç, 2 milyon hektar alanda ise uygulamanın sürdüğünü bildirdi.

Tunç, bakanlık olarak tarım arazilerinin toplulaştırılmasına büyük önem verdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hedef, 2023 yılına kadar 7 milyon hektar alanda toplulaştırmayı tamamlamaktır. Diyarbakır'da 225 milyon lira kaynak kullanarak 645 hektar alanda toplulaştırma sağlandı, 4 bin hektar arazinin toplulaştırılması sürüyor. Hedefimiz 2023 yılına kadar Diyarbakır'da 717 bin hektar alanda toplulaştırmayı tamamlamaktır."

Üreticinin geliri kat kat artacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bölgede yaşayan insanların gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla önemli projeler yürütüldüğünü hatırlatan Tunç, "Bölgede yapılan barajlarla tarlaları suyla buluşturacağız. Sulu tarıma geçişle yöredeki üreticinin gelirinde birkaç kat artış olacak. Bu sayede Türkiye Ortadoğu'nun gıda ihtiyacını karşılayan tedarikçi merkez olacak. Bu aynı zamanda istihdamın ve ihracatın artışını da sağlayacak." diye konuştu.

Tunç, bölgenin kalkınması için ayrıca çeşitli projelerle üreticilere hibe krediler verdiklerini ve ihtisas organize sanayi bölgeleri kurduklarını anımsatarak, bu sayede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarımsal ve hayvansal üretimde büyük artış olduğunu sözlerine ekledi.