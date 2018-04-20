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15 yeni üniversite kuruluyor

Hükümet, Gazi, İnönü ve İstanbul üniversitelerini yeniden yapılandıran tasarıyı TBMM Başkanlığı'na sundu.

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15 yeni üniversite kuruluyor

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM'ye geldi.

Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri adlarıyla 13 yeni üniversite kuruluyor.

Bu üniversitelere kadrolar ihdas ediliyor. İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi kuruluyor. Bazı üniversitelerin isimleri değiştiriliyor.  

Kaynak: İHA, TRT Haber

Etiketler: üniversite, tbmm, son dakika
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