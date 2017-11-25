  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 15 ülkeye büyükelçi atandı

15 ülkeye büyükelçi atandı

15 ülkeye yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
15 ülkeye büyükelçi atandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Suudi Arabistan Büyükelçisi Yunus Demirer, Arnavutluk Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kore Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, Malta Büyükelçisi Reha Keskintepe, Şili Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Kamboçya Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Kırgızistan Büyükelçisi Metin Kılıç, Senegal Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Kenya Büyükelçisi Deniz Eke ve Gabon Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Golder merkeze alındı.

Erdoğan Kök Suudi Arabistan, Murat Ahmet Yörük Arnavutluk, Ali Davutoğlu Tanzanya, Merve Safa Kavakçı Malezya, Ahmet Akif Oktay Macaristan, Durmuş Ersin Elçin Kore, Başak Türkoğlu Malta, Fatma Ceren Yazgan Gürcistan, Gülin Dinç Şili, Ayda Ünlü Kamboçya, Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan, Nihat Civaner Senegal, Ahmet Cemil Miroğlu Kenya, Fevzi Süphan Erkula Gabon, Ahmet İdem Akay Laos Büyükelçisi olarak atandı.

TRT HABER
 

Etiketler: BÜYÜKELÇİ ATAMALARI
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER