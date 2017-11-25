15 ülkeye büyükelçi atandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Suudi Arabistan Büyükelçisi Yunus Demirer, Arnavutluk Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kore Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, Malta Büyükelçisi Reha Keskintepe, Şili Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Kamboçya Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Kırgızistan Büyükelçisi Metin Kılıç, Senegal Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Kenya Büyükelçisi Deniz Eke ve Gabon Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Golder merkeze alındı.

Erdoğan Kök Suudi Arabistan, Murat Ahmet Yörük Arnavutluk, Ali Davutoğlu Tanzanya, Merve Safa Kavakçı Malezya, Ahmet Akif Oktay Macaristan, Durmuş Ersin Elçin Kore, Başak Türkoğlu Malta, Fatma Ceren Yazgan Gürcistan, Gülin Dinç Şili, Ayda Ünlü Kamboçya, Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan, Nihat Civaner Senegal, Ahmet Cemil Miroğlu Kenya, Fevzi Süphan Erkula Gabon, Ahmet İdem Akay Laos Büyükelçisi olarak atandı.

TRT HABER

