15 Temmuz'un simgelerinden Muğla'daki otelde şehitlere saygı

FETÖ'cü hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz 2016 gecesi Marmaris'teki otelde suikast yapılmak istenmişti. Marmaris'teki otelde şehit olan 2 polisin hatırası da göz önüne alınarak, darbe girişiminin yıl dönümü gecesinde müzik çalınmayacak.

Çalışanlar ay yıldızlı tişört giyecek

Konum ve pozisyon ayrımı yapılmadan 15 Temmuz günü bütün çalışanlar ve yöneticiler Türk bayraklı tişört giyecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz'da otelin çalışanlarının birlik ve beraberlik görüntüsü vereceğini belirten Otelin genel müdür yardımcısı Cihan Baykara, "Otelin hiçbir bölümünde müzik yayını yapılmayacak. Şehitlerimize saygı için sessizlik ortamı sağlanmış olacak" dedi.

Çatışma izleri muhafaza ediliyor

Bu arada, FETÖ'nün darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi adına saldırının gerçekleştiği otel odalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı yaptığı odada ve o gece koruma polislerinin bulunduğu binadaki tüm izler muhafaza ediliyor.

Odalar, o hain gecede yaşanan dehşeti yansıtıyor. Kırık aynalar, delik duvarlar, parçalanmış eşyalar, kurşun izleri, suikast timinin gözü dönmüşlüğünü anlatmaya yetiyor.

Koruma polislerinden birine ait olan ve o gece yaşanan karmaşada yere düşen kelepçe ile yan tarafındaki kanepede çok sayıda kurşun izi de hain girişimin yaşattığı travmayı ortaya koyuyor.

Kaynak: AA