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15 Temmuz'un sembolü hafriyat kamyonları Şehitler Köprüsü'nde

15 Temmuz hain darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonları Türk bayraklarıyla süslenerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptı.

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15 Temmuzun sembolü hafriyat kamyonları Şehitler Köprüsünde

15 Temmuz hain darbe gecesinde askeri araçların kışlalardan çıkışını engelleyerek sembol olan kamyonlar, dev Türk bayrakları ile kornalar çalarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

Metrelerce uzunluğundaki kamyon konvoyunun köprüden geçiş anı havadan görüntülendi. 

15 Temmuz'da darbeci hainlerin kışlalardan tanklar ve araçlar ile çıkmasını önlemek için kamyonlar günlerce askeriye önlerinde nöbet tutmuştu.

O geceden sonra sembol olan kamyonlar, anma programlarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

Kornalar çalarak köprüden geçen kamyonların üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti. Metrelerce uzunluğundaki kamyon konvoyunun köprüden geçiş anı havadan görüntülendi.  

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: hafriyat kamyonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 temmuz
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