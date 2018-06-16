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15 Temmuz'un kurgu olduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı

Sahte belge ile 15 Temmuz’un kurgu olduğu algısı oluşturmaya çalışan FETÖ’cü İzzet Aşkar yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

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15 Temmuzun kurgu olduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medyada sahte belgelerle, "15 Temmuz darbe girişiminin gerçek olmadığı" yönünde ve darbeye karşı koyan vatandaşları aşağılar şekilde paylaşımlarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün seçime bir hafta kala manipülasyon uygulamaya çalıştığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden, sahte belgeyi yayımlayan FETÖ'cü İzzet Aşkar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.


FETÖ ilişkisi olduğu düşünülen İzzet Aşkar tarafından hazırlanan sahte belgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı ve Cumhurbaşkanlığı makamı kullanılarak, darbede görev alanlar, Mit Müsteşarlığı’na 15 Temmuz’dan önce görevlendirilmiş gibi gösterildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: provokasyon, gözaltı, fetö, 15 temmuz
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